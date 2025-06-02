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33-летний форвард Каролины объявил о завершении карьеры
Осталось менее месяца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шведский нападающий "Каролины Харрикейнз" Йеспер Фаст объявил о завершении карьеры в 33-летнем возрасте.
"Я никогда не считал само собой разумеющейся привилегию играть в лучшей лиге мира. Благодарен всем товарищам по команде, тренерам, персоналу и болельщикам "Рейнджерс" и "Каролины", которые сделали моё время в НХЛ таким особенным, и моей семье за всё, что они сделали, чтобы помочь мне достичь и воплотить в жизнь мою мечту", — приводит слова форварда пресс‑служба "Каролины".
Трудовой договор 33‑летнего шведа истекает 30 июня 2025 года. В НХЛ Фаст выступал за "Каролину" и "Нью-Йорк Рейнджерс".
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