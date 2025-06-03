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Нью-Йорк Никс рассторг контракт с именитым главным тренером
Новый взгляд на команду поможет ей сделать следующий шаг вперёд
фото - insidesport.co
Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" уволила Тома Тибодо с поста главного тренера, пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Тибодо занимал эту должность пять сезонов.
"Никс" концентрируются на стремлении к чемпионству и считают, что новый взгляд на команду поможет ей сделать следующий шаг вперёд", — пишет Чарания.
Тибодо привёл "Никс" к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.
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