Нью-Йорк Никс рассторг контракт с именитым главным тренером

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Нью-Йорк Никс" уволила Тома Тибодо с поста главного тренера, пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания. Тибодо занимал эту должность пять сезонов.

"Никс" концентрируются на стремлении к чемпионству и считают, что новый взгляд на команду поможет ей сделать следующий шаг вперёд", — пишет Чарания.

Тибодо привёл "Никс" к их первому финалу Востока за последние 25 лет, а также выводил их в плей-офф четыре раза на протяжении пяти лет с 50+ победами подряд впервые с 1990-х годов.