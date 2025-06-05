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Кубок Стэнли. Эдмонтон побеждает Флориду в первом матче финальной серии
Напряженный поединок
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Эдмонтон" – "Флорида"
4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)
Счет в серии: 1-0
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