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Кубок Стэнли. Эдмонтон побеждает Флориду в первом матче финальной серии

Хоккей
Обновлено

Напряженный поединок

Кубок Стэнли. Эдмонтон побеждает Флориду в первом матче финальной серии

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Эдмонтон" – "Флорида"

4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0)

Счет в серии: 1-0

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