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Кубок Стэнли. Флорида в серии буллитов побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в финале

Хоккей
Обновлено

Интересное противостояние

Кубок Стэнли. Флорида в серии буллитов побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в финале

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Эдмонтон" – "Флорида"

4:5 после Б (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0-1)

Счет в серии: 1-1

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