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Кубок Стэнли. Флорида в серии буллитов побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в финале
Интересное противостояние
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 6 на 7 июня состоялся первый матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Эдмонтон" – "Флорида"
4:5 после Б (3:2, 0:2, 1:0, 0:0, 0-1)
Счет в серии: 1-1
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