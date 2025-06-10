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Кубок Стэнли. Флорида побеждает Эдмонтон в третьем матче финала

Хоккей
Обновлено

Почти разгром

Кубок Стэнли. Флорида побеждает Эдмонтон в третьем матче финала

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 9 на 10 июня состоялся третий матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Флорида" – "Эдмонтон"

6:1 (2:0, 2:1, 2:0)

Счет в серии: 2-1

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