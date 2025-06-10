Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Стэнли. Флорида побеждает Эдмонтон в третьем матче финала
Почти разгром
В ночь с 9 на 10 июня состоялся третий матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Эдмонтон"
6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Счет в серии: 2-1
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кудровка в очередной раз определилась с домашним стадионом в УПЛ
- В клубной структуре Черноморца произошли перестановки
- Александрия предлагала украинскому специалисту пост главного тренера - он ответил отказом
- Кубок Стэнли. Флорида в серии буллитов побеждает Эдмонтон и сравнивает счет в финале
- Звезда финала Лиги чемпионов встречается с украинской красавицей
- Мечта стала реальностью: супруги Бекхэм получит долгожданный титул
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
5 000