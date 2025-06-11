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НХЛ назвала лучшего защитника сезона-2024/2025
Им стал игрок Колорадо Эвеланш
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила обладателя награды "Норрис Трофи". Лучшим защитником сезона-2024/2025 был признан игрок обороны "Колорадо Эвеланш" Кейл Макар. По итогам голосования канадский защитник набрал 1861 балл.
Для Макара это вторая подобная награда в карьере, он также становился её лауреатом в 2022 году. В 80 матчах регулярного чемпионата Макар набрал 92 (30+62) очка.
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Второе место в голосовании занял защитник "Коламбус Блю Джекетс" Зак Веренски, набравший 1266 баллов. Тройку замкнул защитник "Ванкувер Кэнакс" Куинн Хьюз с 918 баллами.
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