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Эдмонтон в тяжелом матче побеждает Флориду и сравнивает счет в финальной серии Кубка Стэнли

Хоккей
Обновлено

Все решилось в овертайме

Эдмонтон в тяжелом матче побеждает Флориду и сравнивает счет в финальной серии Кубка Стэнли

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 12 на 13 июня состоялся четвертый матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:

"Флорида" – "Эдмонтон"

4:5 (3:0, 0:3, 1:1, 0:1)

Счет в серии – 2-2

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