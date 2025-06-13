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Эдмонтон в тяжелом матче побеждает Флориду и сравнивает счет в финальной серии Кубка Стэнли
Все решилось в овертайме
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 12 на 13 июня состоялся четвертый матч финала Кубка Стэнли сезона 2024/2025. Вашему вниманию его результат:
"Флорида" – "Эдмонтон"
4:5 (3:0, 0:3, 1:1, 0:1)
Счет в серии – 2-2
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