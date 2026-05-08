Хоккей
Христич: Довольно неплохой результат для команды
Наставник команды прокомментировал результат матча с Японией
Сборная Украины по хоккею одержала победу над Японией со счётом 3:1 и закрепилась на втором месте в дивизионе IA. После матча главный тренер команды Дмитрий Христич подвёл итоги встречи.
"Оценка турнира? Все пять матчей были напряжёнными, и мы должны были настроиться на каждый из них. Здесь нет слабых соперников. Отбыли, набрали 10 очков. Это довольно неплохой результат для команды, которая второй год подряд в группе IA завоевывает медали. Думаю, это хороший результат".
