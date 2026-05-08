  4. Эпоха ожидания закончилась. Украина впервые с 2007 года выступит в высшем дивизионе ЧМ по хоккею
Эпоха ожидания закончилась. Украина впервые с 2007 года выступит в высшем дивизионе ЧМ по хоккею

Долгожданный прорыв

Фото: Суспільне

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Сборная Украины по хоккею официально завоевала путёвку в элитный дивизион чемпионата мира. Это стало возможным благодаря драматической развязке заключительного тура в группе IA, где "сине-желтые" финишировали в топ-2 турнирной таблицы.

Сначала украинцы выполнили свою задачу, обыграв Японию (3:1), а затем получили необходимый результат в параллельном матче: Польша не смогла обыграть Литву в основное время, что автоматически сделало нашу команду недосягаемой для конкурентов.

Это возвращение стало настоящей сенсацией и завершением длительного кризиса, ведь в последний раз Украина играла среди сильнейших сборных планеты еще в далеком 2007 году. На протяжении почти двух десятилетий национальная команда переживала падение даже до третьего по силе дивизиона (IB). Однако стремительный рывок за последние два года позволил подопечным Дмитрия Христича пройти путь от аутсайдеров до фаворитов.

В следующем сезоне Украина начнет свой десятый в истории поход в элите, пытаясь превзойти собственный рекорд 2002 года, когда сборная заняла девятое место в мире.

сборная Украины по хоккею
Бapceлиниyс
09.05.2026 в 12:26
Такой хоккей нам нужен! Жаль вылетим обратно через год.
Весела Дача (Кривий Ріг)
08.05.2026 в 23:56
Ребров, вчись.
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.05.2026 в 23:22
Потужно!!!Вітання!!!!!!
