Триумф украинцев: двое наших хоккеистов признаны лучшими на чемпионате мира

Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира впервые за 20 лет. По итогам турнира в Дивизионе 1A двое украинских хоккеистов получили индивидуальные награды от IIHF.

Капитан сборной Игорь Мережко признан лучшим защитником турнира, а Данил Трахт – лучшим нападающим:

Трахт в пяти матчах забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи;

в активе Мережко – три гола и два ассиста.

Украина заняла второе место на ЧМ-2026, уступив только Казахстану. Обе сборные получили путевки в элитный дивизион.

Следующий чемпионат мира в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.