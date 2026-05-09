  4. Триумф украинцев: двое наших хоккеистов признаны лучшими на чемпионате мира
Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира впервые за 20 лет. По итогам турнира в Дивизионе 1A двое украинских хоккеистов получили индивидуальные награды от IIHF.

Капитан сборной Игорь Мережко признан лучшим защитником турнира, а Данил Трахт – лучшим нападающим:

  • Трахт в пяти матчах забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи;
  • в активе Мережко – три гола и два ассиста.

Украина заняла второе место на ЧМ-2026, уступив только Казахстану. Обе сборные получили путевки в элитный дивизион.

Следующий чемпионат мира в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

Источник:
IIHF
Опубликовал: Александр Кузнецов
