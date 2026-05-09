Хоккей
Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Триумф украинцев: двое наших хоккеистов признаны лучшими на чемпионате мира
Мировое признание
IIHF
Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мира впервые за 20 лет. По итогам турнира в Дивизионе 1A двое украинских хоккеистов получили индивидуальные награды от IIHF.
Капитан сборной Игорь Мережко признан лучшим защитником турнира, а Данил Трахт – лучшим нападающим:
- Трахт в пяти матчах забросил четыре шайбы и отдал четыре результативные передачи;
- в активе Мережко – три гола и два ассиста.
Украина заняла второе место на ЧМ-2026, уступив только Казахстану. Обе сборные получили путевки в элитный дивизион.
Следующий чемпионат мира в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.
