  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Хоккей
  4. Клуб НХЛ серьезно наказали за отказ общаться со СМИ
В тренде
Хоккей
Хоккей

Хоккей - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб НХЛ серьезно наказали за отказ общаться со СМИ

Хоккей
Обновлено

Спорная ситуация

Клуб НХЛ серьезно наказали за отказ общаться со СМИ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

НХЛ лишила "Вегас Голден Найтс" права выбора во втором раунде драфта 2026 за грубые нарушения правил работы со СМИ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кроме того, главного тренера "Вегаса" Джона Торторелла оштрафовали на $100 тыс.

Дело в том, что после шестого матча 1/4 финала плей-офф против "Анахайм Дакс" (5:1, 4-2 в серии) Торторелла отказался разговаривать с прессой, а клуб закрыл раздевалку для журналистов.

"Наложение этих санкций последовало за предварительными предупреждениями в адрес клуба о соблюдении правил общения со СМИ", — говорится в сообщении.

"Вегас" может оспорить это наказание. В полуфинале соперником "Вегаса" станет "Колорадо Эвеланш".

Данк Касла – на вершине ТОП-5 лучших моментов тура плей-офф НБА. Видео

По теме
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Вегас побеждает Анахайм в серии, Баффало уступает Монреалю
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Колорадо в овертайме побеждает Миннесоту и выигрывает серию
yellow-arrow
Кубок Стэнли. Вегас в овертайме побеждает Анахайм, Монреаль уступает Баффало
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
250 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости