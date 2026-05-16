Клуб НХЛ серьезно наказали за отказ общаться со СМИ

НХЛ лишила "Вегас Голден Найтс" права выбора во втором раунде драфта 2026 за грубые нарушения правил работы со СМИ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Кроме того, главного тренера "Вегаса" Джона Торторелла оштрафовали на $100 тыс.

Дело в том, что после шестого матча 1/4 финала плей-офф против "Анахайм Дакс" (5:1, 4-2 в серии) Торторелла отказался разговаривать с прессой, а клуб закрыл раздевалку для журналистов.

"Наложение этих санкций последовало за предварительными предупреждениями в адрес клуба о соблюдении правил общения со СМИ", — говорится в сообщении.

"Вегас" может оспорить это наказание. В полуфинале соперником "Вегаса" станет "Колорадо Эвеланш".