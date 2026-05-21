Легенда Питтсбурга определился, будет ли он играть в НХЛ после 2027 года

Капитан "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби заявил, что не планирует завершать карьеру летом 2027 года, когда истечет срок его действующего контракта с клубом.

38-летний нападающий ранее говорил, что будет решать вопрос о своём будущем по окончании каждого сезона.

"Я сказал это, потому что команда находится в таком положении. Имеет смысл обладать такой гибкостью, учитывая потолок зарплат и то, кого из игроков мы сможем подписать. Конечно, ситуация может измениться. Я поговорю с ним и агентом этим летом. Если будет целесообразно подписать контракт на пару лет, то мы так и поступим. Буду делать то, что лучше для команды", – сказал Кросби.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ Кросби набрал 74 (29+45) очка в 68 матчах. В плей-офф канадец набрал 5 (1+4) очка за шесть игр.