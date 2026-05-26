США уверенно обыграли Австрию и зарезервировали себе место в плей-офф ЧМ-2026

Сегодня, 26 мая, в Цюрихе (Швейцария) завершился матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными США и Австрии. Победу в игре, проходившей на стадионе "Свисс Лайф-Арена", одержали американские хоккеисты со счётом 4:1.

За сборную США заброшенными шайбами отметились Коннор Клифтон, Райан Уфко, Пол Коттер и Мэттью Ткачук. Единственную шайбу в составе сборной Австрии при счёте 0:4 забросил Симеон Швингер.

Американская сборная гарантировала себе четвёртое место в группе А и сыграет в четвертьфинале с победителем группы В.

Турнир проходит в двух швейцарских городах Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.