Сборная Швеции обыграла Словакию и вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026

На льду "БСФ-Арены" в швейцарском Фрибурге развернулась настоящая хоккейная драма. В решающем матче группового этапа чемпионата мира 2026 года сборные Швеции и Словакии сошлись в прямой схватке за выход в четвертьфинал. Сильнее в этом ожесточенном противостоянии оказались скандинавы — 4:2.

Матч начался с холодного душа для шведских болельщиков. Уже на 5-й минуте словак Мартин Хромьяк точным броском открыл счет и вывел свою команду вперед. "Тре Крунур" понадобилось немало времени, чтобы прийти в себя, но под занавес первого периода Антон Фронделль все-таки восстановил паритет — 1:1.

Вторая двадцатиминутка стала бенефисом шведской атаки. Якоб Сильверберг и Ивар Штенберг обеспечили своей сборной комфортное преимущество в две шайбы. Словаки не собирались сдаваться без боя: Марек Гривик реализовал большинство на 37-й минуте и вернул интригу до максимума — 3:2.

Весь третий период прошел в безумном напряжении. В конце встречи словаки сняли вратаря и пошли ва-банк, однако за 1,5 минуты до финальной сирены опытный Оливер Экман-Ларссон забросил шайбу в пустые ворота, поставив жирную точку в матче.

Благодаря этой победе сборная Швеции набрала критически важные очки, заняла четвертое место в группе B и гарантировала себе участие в 1/4 финала ЧМ-2026, где сыграет против победителя группы А. Для Словакии этот чемпионат завершен — команда финишировала на досадном пятом месте и остается за бортом плей-офф.