Канада вырвала победу у Чехии и стала победителем группы B

Групповой этап чемпионата мира по хоккею 2026 года в Швейцарии завершился суперматчем лидеров группы B. На льду "БСФ-Арены" в Фрибурге встретились сборные Чехии и Канады. Поединок держал в напряжении до последних секунд и завершился волевой победой канадцев — 3:2.

Матч начался по сценарию чешской сборной. Уже на 7-й минуте защитник Марек Альшер открыл счет, а в середине второго периода звездный Доминик Кубалик удвоил преимущество чехов — 2:0. Казалось, что судьба первого места в группе решена, но у соперников были другие планы.

Камбэк Канады начался на 35-й минуте, когда Маклин Селебрини с передачи легендарного Сидни Кросби отыграл одну шайбу. В третьем периоде этот же тандем снова сработал на все сто: Селебрини оформил дубль и сравнял счет на 48-й минуте матча. А еще через две минуты опытный Джон Таварес впервые в встрече вывел "Кленовые листья" вперед, установив окончательный счет матча.

Благодаря этой победе сборная Канады набрала максимум очков и финишировала на первом месте в группе B. В четвертьфинале нас ждет суперпротивостояние: канадцы сыграют против сборной США.