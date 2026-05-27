Кубок Стэнли. Вегас разгромили Колорадо в финальной серии Запада

В ночь с 26 на 27 мая состоялся четвёртый матч финала Запада Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:

"Вегас" – "Колорадо" 2 – 1 (1-0; 0-0; 1-1)

Счет в серии: 4-0

В финале Кубка Стэнли "Вегас" сыграет либо с "Монреалем", либо с "Каролиной".