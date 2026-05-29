Где пройдет ЧМ-2030 по хоккею? IIHF объявила хозяев турнира
Конгресс Международной федерации хоккея принял соответствующее решение
Чемпионат мира по хоккею 2030 года пройдёт в Хельсинки и Риге, сообщает пресс‑служба Финского хоккейного союза. Такое решение принято на конгрессе Международной федерации хоккея. Глава Финского хоккейного союза Хейкки Хиетанен прокомментировал это решение.
"С принятием решения можно начинать подготовку к соревнованиям. Уже сейчас очевидно, что город Хельсинки, арена и другие ключевые заинтересованные стороны с большим энтузиазмом вовлечены в процесс — проведение чемпионата мира по хоккею с шайбой в столичном регионе было ожидаемым событием", — цитирует Хиетанена пресс-служба федерации хоккея Финляндии.
Соревнования будут проходить с 17 мая по 2 июня 2030 года. Каждый город примет матчи одной группы и четвертьфиналы. Полуфиналы, а также финал и матч за третье место состоятся в Хельсинки.
