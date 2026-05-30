Уничтожение в полуфинале: определился первый финалист чемпионата мира по хоккею

Определился первый финалист ЧМ-2026 по хоккею – им стала сборная Швейцарии.

В полуфинале швейцарцы разобрались с Норвегией: после равного первого периода они перехватили контроль и довели матч до разгрома – 6:0.

Турнир проходит в Цюрихе и Фрибуре с 15 по 31 мая.

В финале Швейцария встретится с победителем пары Канада – Финляндия.