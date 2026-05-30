Крах непобедимых: фаворит ЧМ по хоккею потерпел первое поражение и вылетел в шаге от финала
Финляндия впервые за 4 года пробилась в финал чемпионата мира
Getty Images / Global Images Ukraine
Финляндия победила Канаду 4:2 и стала вторым финалистом ЧМ-2026 по хоккею.
Канадцы потерпели первое поражение за девять матчей турнира. Финляндия возвращается в финал впервые с 2022 года.
После первого периода канадцы вели 2:1, но судьбу матча решили три шайбы финнов во второй 20-минутке.
В финале Финляндия сыграет со Швейцарией в воскресенье, 31 мая. Начало – в 21:20.
