Крах непобедимых: фаворит ЧМ по хоккею потерпел первое поражение и вылетел в шаге от финала

Финляндия победила Канаду 4:2 и стала вторым финалистом ЧМ-2026 по хоккею.

Канадцы потерпели первое поражение за девять матчей турнира. Финляндия возвращается в финал впервые с 2022 года.

После первого периода канадцы вели 2:1, но судьбу матча решили три шайбы финнов во второй 20-минутке.

В финале Финляндия сыграет со Швейцарией в воскресенье, 31 мая. Начало – в 21:20.