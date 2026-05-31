"Они нужны нашей семье": глава мирового хоккея высказался о допуске России к соревнованиям

Getty Images / Global Images Ukraine

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что в сентябре конгресс организации обсудит допуск сборных России и Беларуси к международным соревнованиям.

"Сборные России и Беларуси? Они вернутся рано или поздно. Они нужны нашей хоккейной семье.

Но мы не хотим спешить – стремимся защитить наши соревнования и обеспечить безопасность для всех. Есть и бюрократические проблемы, многое зависит от геополитических событий.

Сохраняем спокойствие и ждем – трудно предсказать сроки. В сентябре на важном конгрессе мы это обсудим", – цитирует Тардифа Corriere del Ticino.

Источник:
Corriere del Ticino
Опубликовал: Александр Кузнецов
