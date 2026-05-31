Историческая сенсация: европейская сборная впервые выиграла медали ЧМ по хоккею, одолев Канаду
Сборная Норвегии впервые в истории завоевала бронзу чемпионата мира
Норвегия впервые в истории завоевала "бронзу" на чемпионате мира по хоккею.
В матче с Канадой норвежцы вели в счете 2:0, пропустили дважды на последних минутах третьего периода, но все же победили в овертайме – 3:2.
Это первые медали Норвегии на чемпионатах мира.
Финал Финляндия – Швейцария состоится в воскресенье, 31 мая. Начало – в 21:20.
