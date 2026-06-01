В Цюрихе определился чемпион мира по хоккею

На льду Swiss Life Arena Финляндия одолела хозяев турнира благодаря единственной шайбе нападающего "Баффало" Конста Хелениуса Роберта. Команды не могли отличиться в течение основного времени и противостояние завершилось овертаймом.

"Львы" оформили пятое чемпионство в истории и замыкают топ-5 участников соревнования по количеству золотых наград. Добавим, что в последних семи мировых первенствах сборная трижды становилась лучшей.

У Швейцарии шестое серебро. В общей сложности у команды из конфедерации 14 комплектов наград, но до сих пор ни одного трофея, хотя впервые коллектив попал в призеры в 1928 году.