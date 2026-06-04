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Юношеская сборная Латвии не выйдет на игру с белорусскими хоккеистами
Пока команды точно не будут играть в одной группе
Сборная Латвии по хоккею U18 в следующем году планирует принять участие в чемпионате мира, однако не будет играть со сборной Беларуси. Об этом пишет bb.lv со ссылкой на генерального секретаря Латвийской федерации хоккея (ЛХФ) Робертса Плявейса.
Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что сборная Беларуси U18 в следующем сезоне сможет вернуться в элитный дивизион, где также выступят латвийские юниоры. Пока команды не должны играть в одной группе, однако не исключено, что они могут встретиться в плей-офф или переходных матчах.
Отметим, что, в командных видах спорта, сборным Латвии запрещено соревноваться с командами России и Беларуси.Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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