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Кубок Стэнли. Каролина победила Вегас во втором матче большого финала
Сильнейший определился в овертайме
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 4 на 5 июня состоялся второй матч финала Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:
"Каролина" – "Вегас" – 4:3 после ОТ (0:1, 0:1, 3:1, 1:0)
Счет в серии: 1-1Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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