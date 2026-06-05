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Кубок Стэнли. Каролина победила Вегас во втором матче большого финала

Хоккей

Сильнейший определился в овертайме

Кубок Стэнли. Каролина победила Вегас во втором матче большого финала

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 4 на 5 июня состоялся второй матч финала Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:

"Каролина" – "Вегас" – 4:3 после ОТ (0:1, 0:1, 3:1, 1:0)

Счет в серии: 1-1

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