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Названы претенденты на пост главного тренера Торонто
Команда заняла 15 место по итогам сезона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
60-летний Патрик Руа и 61-летний Питер Лавиолетт входят в число претендентов на пост главного тренера "Торонто Мэйпл Лифс". Об этом сообщает TSN.
По данным источника, канадский клуб на этой неделе планирует провести переговоры со специалистами.
Руа в апреле был уволен с должности главного тренера "Нью-Йорк Айлендерс". Он работал с командой с января 2024 года. Лавиолетт находится без работы после отставки из "Нью-Йорк Рейнджерс" в апреле 2025 года на фоне невыхода в плей-офф. Специалист провёл во главе команды два сезона.
По итогам минувшего регулярного чемпионата "Торонто" занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 78 очками и не вышел в плей-офф.
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