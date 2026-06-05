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Названы претенденты на пост главного тренера Торонто

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Команда заняла 15 место по итогам сезона

Названы претенденты на пост главного тренера Торонто

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

60-летний Патрик Руа и 61-летний Питер Лавиолетт входят в число претендентов на пост главного тренера "Торонто Мэйпл Лифс". Об этом сообщает TSN.

По данным источника, канадский клуб на этой неделе планирует провести переговоры со специалистами.

Руа в апреле был уволен с должности главного тренера "Нью-Йорк Айлендерс". Он работал с командой с января 2024 года. Лавиолетт находится без работы после отставки из "Нью-Йорк Рейнджерс" в апреле 2025 года на фоне невыхода в плей-офф. Специалист провёл во главе команды два сезона.

По итогам минувшего регулярного чемпионата "Торонто" занял 15-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 78 очками и не вышел в плей-офф.

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