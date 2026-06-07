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Кубок Стэнли. Вегас вырывается вперед в финальной серии против Каролины

Хоккей
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Какая интрига

Кубок Стэнли. Вегас вырывается вперед в финальной серии против Каролины

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 6 на 7 июня состоялся третий матч финала Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:

"Вегас" – "Каролина" 5 – 4 после ОТ (0-0; 4-0; 0-4; 1-0)

Счет в серии: 2-1

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