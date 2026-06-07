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Кубок Стэнли. Вегас вырывается вперед в финальной серии против Каролины
Какая интрига
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 6 на 7 июня состоялся третий матч финала Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:
"Вегас" – "Каролина" 5 – 4 после ОТ (0-0; 4-0; 0-4; 1-0)
Счет в серии: 2-1Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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