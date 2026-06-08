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Макдэвид повторил рекорд Гретцки по количеству выигранных Тед Линдсей Эворд
Не первый подобный трофей
Нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид стал обладателем индивидуальной награды "Тед Линдсей Эворд", которая вручается наиболее выдающемуся игроку регулярного сезона НХЛ по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов лиги.
Для капитана "Эдмонтона" это уже пятый такой трофей в карьере. По этому показателю он сравнялся с легендарным Уэйном Гретцки и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги.
Марио Лемье выиграл четыре "Тед Линдсей Эворд". По три награды на своём счету имеют Ги Лафлёр, Яромир Ягр, Александр Овечкин и Сидни Кросби.
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