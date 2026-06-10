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Кубок Стэнли. Каролина сравнивает счет в финальной серии против Вегас
Какая невероятная борьба
https://www.gettyimages.com/Ukraine
В ночь с 9 на 10 июня состоялся четвёртый матч финала Национальной хоккейной лиги сезона 2025/2026. Вашему вниманию его результат:
"Вегас" – "Каролина" 3 – 5 (1-3; 2-0; 0-2)
Счет в серии: 2-2Подписывайтесь на новости UA-Футбол в Google
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