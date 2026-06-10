Шведский форвард Колорадо установил историческое достижение в НХЛ

Габриэль Ландескуг первым в истории выиграл "Билл Мастертон Трофи" и приз Марка Месье

Шведский форвард "Колорадо" стал первым игроком в истории НХЛ, взявшим сразу эти две награды по итогам одного сезона, сообщает сайт лиги.

"Билл Мастертон Трофи" ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

А приз Марка Месье получает хоккеист, демонстрирующий лидерские качества как на льду, так и за его пределами.