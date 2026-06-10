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Шведский форвард Колорадо установил историческое достижение в НХЛ
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https://www.gettyimages.com/Ukraine
Габриэль Ландескуг первым в истории выиграл "Билл Мастертон Трофи" и приз Марка Месье
Шведский форвард "Колорадо" стал первым игроком в истории НХЛ, взявшим сразу эти две награды по итогам одного сезона, сообщает сайт лиги.
"Билл Мастертон Трофи" ежегодно вручается игроку, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею.
А приз Марка Месье получает хоккеист, демонстрирующий лидерские качества как на льду, так и за его пределами.
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