Они делали нас счастливыми. Пять героев спортивного года

Дмитрий Пидручный (биатлон)

Рукой Пидручного 10 марта была написана уникальная глава в истории украинского спорта – тернопольчанин в Эстерсунде в гонке преследования увел золото из-под носа у самого Йоханнеса Бё и стал первым украинским чемпионом мира по биатлону.

Эту гонку хочется пересматривать снова и снова. Как Пидручный на дистанции грамотно распределял силы, как перед стрельбищем Дмитрий намеренно пропускал соперников и тем самым подставлял их под коварный ветер, с какой феноменальной точностью и скорострельностью он отработал обе стойки и как он включился на последнем круге, заставив реактивного Бё задолго до финиша смириться с потерей золота. Филигранное сочетание физической готовности, хладнокровия и тактики!

Пусть золото чемпионата мира пока не стало для Дмитрия Пидручного трамплином на новый уровень в Кубке мира, в тот мартовский день он заставил улыбаться всю страну. А это намного важнее кубковых очков и цветочных церемоний.

Дарья Белодед (дзюдо)

Удержаться на вершине гораздо сложнее, чем туда попасть – это вам подтвердит любой спортсмен. У Белодед получилось – Дарья в августе выиграла чемпионат мира в Токио и в возрасте 18 лет и 11 месяцев стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо. Золото Европейских игр в Минске и статусная победа на турнире Большого Шлема в Абу-Даби – в общем, предолимпийский сезон для Белодед выдался максимально продуктивным.

Уникальная антропометрия (при росте 172 см Белодед вписывается в категорию до 48 кг) и левосторонняя стойка позволяют украинке контролировать ход каждой схватки. При этом нельзя сказать, что Белодед «выезжает» только на своем физическом превосходстве. С техникой у Дарьи также полный порядок, а за свой фирменный зацеп дальней ногой изнутри (О-Ути Гари) в мире дзюдо ее пугающе ласково называют анакондой.

Дарья Белодед летом 2020 года станет первой в истории Украины олимпийской чемпионкой по дзюдо. Нет, это не самовнушение. Просто в отношении Белодед сложно представить другой сценарий.

Ольга Харлан (фехтование)

С 2005 года у Харлан не было ни одного сезона без медали на крупных международных турнирах – Ольга начала штамповать награды в неполные 15 лет и до сих пор не может остановиться. В 2019-м наш эталон стабильности в третий раз в карьере оформила золотой дубль, став чемпионкой мира и Европы в личном разряде.

Вдвойне приятно, что свою главную победу в сезоне Харлан одержала в поединке с давней соперницей из России Софьей Великой. Битва за золото чемпионата мира по уровню драматургии однозначно достойна экранизации. Перед эндшпилем Ольга вела 13:11, но три подряд результативных укола от Великой развернули ход финала на 350 градусов. Харлан стойко отреагировала на серию от россиянки и начала бой с чистого листа. А финальный выпад украинки при счете 14:14 нужно заносить во все учебники фехтования.

В послужном списке Ольги Харлан не хватает только одного – личного золота Олимпийских игр. Пожелаем гордости Николаева в сентябре 2020 года встретить свое 30-летие в статусе двукратной чемпионки Олимпиады. Она заслуживает этого как никто другой.

Ярослава Магучих (легкая атлетика, прыжки в высоту)

Магучих за год прошла путь от талантливой юниорки до одной из самых многообещающих легкоатлеток современности с реальными перспективами на покорение мирового рекорда Стефки Костадиновой. Ярославе только в сентябре исполнилась 18, а она уже входит в топ-15 в истории дисциплины и находится в пяти сантиметрах от лучшего результата всех времен и народов.

Амбициозность своих планов Магучих начала подтверждать в мае, когда в возрасте 17 лет и 226 дней стала самой молодой победительницей этапа Бриллиантовой лиги. Победа на юниорском чемпионате мира в Швеции была обязательной программой – уже тогда было очевидно, что Ярослава переросла этот уровень и готова соперничать с главными звездами сектора.

Чемпионат мира в Дохе подтвердил – в Украине появилась новая суперзвезда. Магучих дважды побила юниорский мировой рекорд и в борьбе за золото проиграла только доминирующей россиянке Марии Ласицкене.

По итогам года Международная ассоциация легкоатлетических федераций признала Ярославу Магучих восходящей звездой. Почему бы нашей юной звездочке не взойти еще раз – в августе 2020-го на родине Олимпиады, в стране, где восходит солнце?

Жан Беленюк (греко-римская борьба)

Вряд ли в жизни Беленюка ранее был более насыщенный год. В 2019-м борец преуспел на двух фронтах одновременно – от «Слуги народа» он пополнил ряды народных депутатов Верховной рады Украины IX созыва и параллельно провел самый успешный сезон в карьере.

Несмотря на активную политическую занятность, Беленюк единственным среди украинцев взял три золота на главных международных соревнованиях. В весовой категории до 87 кг киевлянину в предолимпийском сезоне просто не было равных – золото чемпионата мира в Нур-Султане, первое место на чемпионате Европы в Бухаресте и на закуску безапелляционная победа в Минске на Европейских играх.

Все идет к тому, что Олимпиада в Токио станет для Жана Беленюка лебединой песней. К 28 годам он выиграл почти все что только можно было выиграть. У этой истории может быть только один хэппи-энд, и вы конечно же догадались, что мы имеем ввиду.