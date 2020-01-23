ВАДА назначило нового главу комитета по соответствию

Австралиец Джеймс Вуд назначен новым главой комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). На этом посту он сменил британца Джонатана Тейлора.

"Полномочия Тейлора истекли, новым главой комитета по соответствию был назначен австралиец Джеймс Вуд. Он известен тем, что создавал в Австралии систему Sports Integrity, много занимался вопросами правосудия", — приводит слова руководителя отдела спортивных конвенций Совета Европы Сергея Хрычикова ТАСС.

Напомним, что 9 декабря 2019 года исполнительный комитет ВАДА поддержал рекомендацию Тейлора запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет, а также лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия международному кодексу.