Назван глава Госагентства спорта Украины

"Вскоре должно появиться созданное Государственное агентство спорта и назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", - написал в Telegram министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Приоритетными направлениями работы Госагентства станут:

- качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио;

- реформа спорта;

- подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в Киеве;

- обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

- строительство современной спортивной инфраструктуры для увеличения количества международных соревнований и людей, занимающихся физической активностью;

- строительство новых объектов спортивной инфраструктуры Олимпийского учебно-спортивного центра Конча-Заспа;

- создания и функционирования системы соревнований школьных и студенческих лиг;

- реализация проекта «деньги ходят за ребенком» в ДЮСШ с пилотом в Мариуполе;

- диджитализация спортивной сферы: создание единых электронных реестров спортивных соревнований, тренеров, спортсменов и спортивных объектов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что премьер-министр Украины Гончарук предложил Шовковскому должность министра спорта.