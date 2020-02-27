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Глава оргкомитета Олимпиады-2020 опроверг информацию об отмене Игр

Олимпиада
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ОИ-2020 все-таки пройдут в Китае

Глава оргкомитета Олимпиады-2020 опроверг информацию об отмене Игр
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Глава оргкомитета Олимпиады-2020 в Токио Тосиро Муто опроверг слова о том, что Игры могут не состояться. Цитирует японца AP.

"Мы все еще продолжаем готовиться к Олимпиаде и Паралимпиаде по плану. Тяжело сейчас спрогнозировать ситуацию с коронавирусом, однако мы примем все меры, дабы соревнования прошли безопасно. Мы не слышали ничего о том, что конец мая - крайний срок. Когда спросили, то узнали, что это не позиция МОК".

С 1896 года летние Олимпийские игры отменялись лишь трижды – в годы Первой и Второй мировых войн – в 1916, в 1940 и в 1944.

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В статье: Олимпиада-2020
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Источник:
XSport.ua
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