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Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 года

Олимпиада
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Коронавирус повлияет на сроки проведения Игр в Японии?

Олимпиаду в Токио могут перенести на конец 2020 года
Новина українською

Олимпиада в Токио может быть отложена до конца 2020 года, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

Сэйко Хасимото, отвечающая за организацию Олимпиады, подтвердила, что соглашение с Международным олимпийским комитетом позволяет отложить проведение Игр на несколько месяцев.

"Контракт предусматривает проведение Игр в 2020 году. Это может быть истолковано как возможность отсрочки. Мы делаем все возможное, чтобы Игры прошли в соответствии с планом", - сказала Хасимото.

Тестовые соревнования Олимпиады были отменены в Токио на фоне вспышки коронавируса в Японии. Вице-президент МОК Дик Паунд предположил, что Игры могут отметить, если вирус продержится до мая. На данный момент число зараженных коронавирусом в Японии составляет 980 человек, включая 706 людей на круизном корабле Diamond Prince.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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