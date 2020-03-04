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МОК: Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа

Олимпиада
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Международный олимпийский комитет не видит причин для переноса Игр.

МОК: Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа
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За последние несколько дней британское издание Daily Mail неоднократно сообщало, что в связи с эпидемией коронавируса Олимпиаду могут либо провести без зрителей, либо перенести на конец 2020 года.

В МОК выразили максимальную уверенность в том, что Игры в Токио состоятся в запланированные сроки.

"Исполнительный комитет МОК выражает полную уверенность, что Олимпийские игры будут успешно проведены в период с 24 июля по 9 августа 2020 года.

В середине февраля была создана совместная рабочая группа с участием МОК, оргкомитета Токио-2020, представителей Токио, правительства Японии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

МОК будет и впредь следовать рекомендациям ВОЗ, как ведущего учреждения Организации Объединенных Наций в этой области. МОК выразил свою признательность ВОЗ за постоянные ценные советы и сотрудничество.

Все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать в решении проблем, связанных с коронавирусом.

МОК призывает спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио", - говорится в заявлении МОК, опубликованном на официальном сайте организации.

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В статье: МОК Олимпийские игры 2020
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