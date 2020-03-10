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Беленюк: Верю, что коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр

Олимпиада
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Жан Беленюк рассчитывает на поездку в Токио.

Беленюк: Верю, что коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр
Новина українською

Беленюк на Олимпиаде 2020 года в Японии планирует поставить точку в своей карьере борца и сфокусироваться на политике.

Планы народного депутата Украины может нарушить эпидемия коронавируса, которая уже стала причиной отмены десятков крупных международных соревнований.

"Схема подготовки к Олимпиаде в Токио такая же, как и перед Рио.

Она у нас одна под все турниры, потому надеюсь, что она поможет и теперь.

Верю, что никакой коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр. Также уверен, что Япония сделает их невероятными", - говорит Беленюк.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без болельщиков.

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В статье: Жан Беленюк Олимпийские игры 2020
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Источник:
iSport.ua
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