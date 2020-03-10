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Беленюк: Верю, что коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр
Жан Беленюк рассчитывает на поездку в Токио.
Беленюк на Олимпиаде 2020 года в Японии планирует поставить точку в своей карьере борца и сфокусироваться на политике.
Планы народного депутата Украины может нарушить эпидемия коронавируса, которая уже стала причиной отмены десятков крупных международных соревнований.
"Схема подготовки к Олимпиаде в Токио такая же, как и перед Рио.
Она у нас одна под все турниры, потому надеюсь, что она поможет и теперь.
Верю, что никакой коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр. Также уверен, что Япония сделает их невероятными", - говорит Беленюк.
Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без болельщиков.