Беленюк: Верю, что коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр

Беленюк на Олимпиаде 2020 года в Японии планирует поставить точку в своей карьере борца и сфокусироваться на политике.

Планы народного депутата Украины может нарушить эпидемия коронавируса, которая уже стала причиной отмены десятков крупных международных соревнований.

"Схема подготовки к Олимпиаде в Токио такая же, как и перед Рио.

Она у нас одна под все турниры, потому надеюсь, что она поможет и теперь.

Верю, что никакой коронавирус не станет преградой для проведения Олимпийских игр. Также уверен, что Япония сделает их невероятными", - говорит Беленюк.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпийские игры в Токио могут пройти без болельщиков.