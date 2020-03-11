Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год

Из-за эпидемии коронавируса ранее организаторы летних Олимпийских игр в Токио не исключили, что соревнования будут перенесены на конец 2020 года. Теперь же речь идет о переносе Олимпиады на 2022 год. Об этом заявил член исполнительного совета оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

"Отмена Игр невозможна, но это могла бы быть отсрочка. Нам придется начать серьезно думать об этом с апреля", - говорит Такахаси.

Источник в национальном Олимпийском комитете Греции утверждает, что решение по Олимпиаде в Токио будет принято на заседании оргкомитета в мае.

Ранее в Токио из-за вспышки коронавируса были отменены тестовые соревнования. На данный момент в Японии свыше 1200 человек заражены коронавирусом нового типа.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.