Премьер-министр Японии: Мы преодолеем распространения инфекции и проведем Олимпиаду

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью ВВС заявил, что коронавирус, который сейчас приобретает все большее распространение миром и его страной в частности, не станет поводом для отмены Олимпийских игр 2020.

"Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось" - сказал Абэ.

Напомним, что ранее теннисный турнир в Штутгарте был отменен из-за СOVID-19.