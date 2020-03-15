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Премьер-министр Японии: Мы преодолеем распространения инфекции и проведем Олимпиаду

Олимпиада
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Мощная заявление высокопоставленного чиновника

Премьер-министр Японии: Мы преодолеем распространения инфекции и проведем Олимпиаду
UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в интервью ВВС заявил, что коронавирус, который сейчас приобретает все большее распространение миром и его страной в частности, не станет поводом для отмены Олимпийских игр 2020.

"Мы преодолеем распространение инфекции и проведем Олимпиаду без проблем, как и планировалось" - сказал Абэ.

Напомним, что ранее теннисный турнир в Штутгарте был отменен из-за СOVID-19.

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В статье: Япония Олимпиада-2020
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