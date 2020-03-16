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В МОК исключили проведение Олимпиады-2020 без зрителей

Олимпиада
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Организаторы считают, что именно Олимпиада объединяет всех вместе

В МОК исключили проведение Олимпиады-2020 без зрителей
Новина українською

Международный олимпийский комитет (МОК) исключает проведение Игр в Токио без зрителей, потому что это противоречило бы всей философии олимпийского движения, которое стремится объединить людей по всему миру на празднике спорта.

Несмотря на то что соревнования по большинству видов спорта отменены из-за угрозы коронавируса, МОК и оргкомитет Игр в Токио прилагают все усилия, чтобы дать спортсменам шанс выступить в июле на летней Олимпиаде. В МОК считают, что более чем за четыре месяца до старта Игр нет необходимости торопиться с решением об их переносе.

Вместе с тем в МОК не рассматривают вариант проведения Игр без зрителей.

"Это пойдёт вразрез со всем, что мы отстаиваем. Олимпиада — это больше чем просто серия соревнований, это то, что объединяет всех вместе, праздник спорта. Олимпиада с закрытыми дверями и без зрителей — это не вариант", — цитирует представителей МОК The Guardian.

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В статье: Олимпиада-2020 Олимпийские игры 2020
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Источник:
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