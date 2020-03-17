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Японец может выступить на Олимпиаде в 79 лет

Олимпиада
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Невероятная история японского всадника Хироши Хокецу.

Японец может выступить на Олимпиаде в 79 лет
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Хокецу дебютировал на Олимпийских играх в 1964 году в 23-летнем возрасте. Тогда он занял 40-е место в конкуре.

Сейчас Хокецу в Германии активно ведет подготовку к отборочным соревнованиям на свою вторую домашнюю Олимпиаду. Ветеран-жокей сменил специализацию и теперь соревнуется в выездке.

Хокецу после первого появления на Олимпиаде оставил профессиональный спорт и сосредоточился на карьере. В 62 года японец вышел на пенсию и снова вернулся в спорт. Он принимал участие в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, а в 2016 не выступил в Рио-да-Жанейро из-за болезни своей лошади.

Если Хироши Хокецу сможет выступить на Играх в Токио, то станет самым возрастным участником Олимпиады всех времен и народов. Сейчас рекорд принадлежит стрелку из Швеции Оскару Свану, который в 72 года брал серебро в Антверпене на Олимпиаде 1920 года.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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Источник:
Xsport.ua
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