Японец может выступить на Олимпиаде в 79 лет

Хокецу дебютировал на Олимпийских играх в 1964 году в 23-летнем возрасте. Тогда он занял 40-е место в конкуре.

Сейчас Хокецу в Германии активно ведет подготовку к отборочным соревнованиям на свою вторую домашнюю Олимпиаду. Ветеран-жокей сменил специализацию и теперь соревнуется в выездке.

Хокецу после первого появления на Олимпиаде оставил профессиональный спорт и сосредоточился на карьере. В 62 года японец вышел на пенсию и снова вернулся в спорт. Он принимал участие в Олимпийских играх 2008 и 2012 годов, а в 2016 не выступил в Рио-да-Жанейро из-за болезни своей лошади.

Если Хироши Хокецу сможет выступить на Играх в Токио, то станет самым возрастным участником Олимпиады всех времен и народов. Сейчас рекорд принадлежит стрелку из Швеции Оскару Свану, который в 72 года брал серебро в Антверпене на Олимпиаде 1920 года.