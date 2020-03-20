НОК Японии заговорил о переносе Олимпиады

Член исполнительного комитета НОК Японии Каори Ямагути призвал Международный олимпийский комитет перенести Олимпиаду в Токио из-за всемирной пандемии коронавируса.

«В нынешней ситуации Олимпиаду стоит отложить. Спортсмены не могут хорошо подготовиться. В таких условиях МОК не ставит атлетов на первое место», - цитирует Ямагути AFP.

В МОК по-прежнему исключают проведение Олимпийских игр при пустых трибунах. В то же время МОК настаивает на том, что Олимпиада пройдет в запланированные сроки.

Олимпийские игры 2020 года в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Олимпиаду в Токио могут перенести на 2022 год.