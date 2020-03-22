Reuters: Вопрос о переносе Олимпийских игр уже рассматривается Оргкомитетом

Британское информационное издание Reuters со ссылкой на свои источники сообщает, что Оргкомитет Олимпийских игр 2020 рассматривает вопрос о переносе соревнований из-за пандемии коронавируса.

Инсайдер сообщает, что их команду попросили смоделировать варианты B, C и D на случай отмены соревнований в этом году. Еще один источник говорит, что срок переноса игр - 1 или 2 года.

Окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет, опираясь в первую очередь на позицию принимающей стороны - Японии.

Напомним, что ранее премьер - министр Японии Синзо Абэ сообщил о плановом проведении Олимпиады.