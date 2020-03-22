Председатель МОК о переносе Олимпиады: Вопрос решится в течение четырех недель

Председатель Международного олимпийского комитета Томас Бах прокомментировал информацию о возможном переносе Олимпиады 2020. Его слова цитирует пресс-служба МОК:

"Дорогие спортсмены, в этом беспрецедентном кризисе мы все едины. Как и вы, мы очень обеспокоены тем, что делает с человеческими жизнями пандемия COVID-19.

Жизнь людей превыше всего, включая проведение Игр. Главный принцип МОК - забота о здоровье всех привлеченных лиц и содействие сдерживанию распространения вируса. Я хотел бы заверить вас, что мы будем придерживаться этого во всех решениях, касающихся Олимпийских игр-2020.

Мы все работаем для того, чтобы надежда стольких спортсменов, национальных олимпийских комитетов и международных федераций по всем пяти континентов осуществилась: чтобы Олимпийский огонь стал светом в конце этого темного туннеля, который мы проходим все вместе, не зная, насколько длинным он будет.

Мы начали подробные обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, чтобы оценить ситуацию со здравоохранением во всем мире и ее влияние на Олимпийские игры, включая их возможную отсрочку.

Мы напряженно работаем и уверены, что завершим обсуждение в течение ближайших четырех недель", - заявил Бах.

Напомним, что ранее Reuters заявляло о сроках переноса Олимпийских игр 2020.