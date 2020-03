Канада снялась с Олимпийских игр в Токио

"Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК), поддерживаемые комиссиями спортсменов, национальными спортивными организациями и правительством Канады, приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года".

Также КОК и КПК в связи с пандемией коронавируса срочно призвали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.



