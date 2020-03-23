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Канада снялась с Олимпийских игр в Токио

Олимпиада
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Канадцы не поедут в Японию, если Олимпиада состоится в 2020 году.

Канада снялась с Олимпийских игр в Токио
Новина українською

"Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК), поддерживаемые комиссиями спортсменов, национальными спортивными организациями и правительством Канады, приняли трудное решение не отправлять канадские команды на Олимпийские и Паралимпийские игры летом 2020 года".

Также КОК и КПК в связи с пандемией коронавируса срочно призвали Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Олимпиады в Токио на 2021 год.

Канада на последней летней Олимпиаде 2016 года в Рио-да-Жанейро повторила национальный рекорд по количеству медалей – 4 золота, 3 серебра и 15 бронз. В медальном зачете Игр канадцы заняли 20-е место.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

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В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
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