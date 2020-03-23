НОК Бразилии призвал перенести Олимпиаду

Бразильский олимпийский комитет (COB) призвал МОК отложить Олимпиаду в Токио на 2021 год.

"Как дзюдоист и бывший тренер, я знаю, что мечта каждого спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх в своей лучшей форме. Очевидно, что в настоящий момент проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту.

МОК уже сталкивался с огромными проблемами, такими как отмена Игр 1916, 1940 и 1944 годов из-за мировых войн, а также бойкоты в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Организация смогла преодолеть эти препятствия, мы видим, что олимпийский огонь горит сильнее, чем когда-либо. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время", - говорит президент COB Пауло Уандерли.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Японии допустили сценарий с переносом Олимпийских игр на другую дату.