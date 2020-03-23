  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. НОК Бразилии призвал перенести Олимпиаду
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НОК Бразилии призвал перенести Олимпиаду

Олимпиада
(1 голосов)

Бразильцы не видят другого выхода.

НОК Бразилии призвал перенести Олимпиаду
Новина українською

Бразильский олимпийский комитет (COB) призвал МОК отложить Олимпиаду в Токио на 2021 год.

"Как дзюдоист и бывший тренер, я знаю, что мечта каждого спортсмена – соревноваться на Олимпийских играх в своей лучшей форме. Очевидно, что в настоящий момент проведение Игр в этом году не позволит реализовать эту мечту.

МОК уже сталкивался с огромными проблемами, такими как отмена Игр 1916, 1940 и 1944 годов из-за мировых войн, а также бойкоты в Москве в 1980 году и в Лос-Анджелесе в 1984 году. Организация смогла преодолеть эти препятствия, мы видим, что олимпийский огонь горит сильнее, чем когда-либо. Я уверен, что Томас Бах полностью готов вести нас в это трудное время", - говорит президент COB Пауло Уандерли.

Олимпийские игры 2020 года должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. Представители ориентировочно 205 стран мира разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.

Ранее UA-Футбол сообщал, что в Японии допустили сценарий с переносом Олимпийских игр на другую дату.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпийские игры 2020 коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...