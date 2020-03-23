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Факелы на эстафете олимпийского огня могут заменить на подсвечники

Олимпиада
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Факелы на эстафете олимпийского огня могут заменить на подсвечники
Новина українською

Организационный комитет летних Олимпийских игр в Токио, запланированных на период с 24 июля по 9 августа, решил изменить формат проведения эстафеты олимпийского огня и отменить использование факелов, сообщает телеканал NHK.

Участники эстафеты будут передвигаться с фонарями-подсвечниками. Факелы не будут использованы до тех пор, пока Международный олимпийский комитет не примет окончательного решения по поводу проведения Олимпиады в Токио.

Кроме того, по мнению организаторов, такой вариант эстафеты менее привлекателен с точки зрения зрителей, которые вряд ли будут массово собираться вдоль маршрута.

20 марта олимпийский огонь был доставлен в Японию. Старт эстафеты должен пройти 26 марта в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима.

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В статье: Олимпийские игры 2020
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