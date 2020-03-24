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Бубка выступил с заявлением по Олимпиаде-2020

Олимпиада
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Президент НОК Украины прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Бубка выступил с заявлением по Олимпиаде-2020
Новина українською

Из-за пандемии коронавируса все идет к тому, что летняя Олимпиада 2020 года в Токио будет отложена на следующий год.

"Сегодня мы переживаем непростые времена – весь мир борется с распространением пандемии COVID-19. Каждый из нас должен оберегать свое здоровье, здоровье родных и близких, здоровья окружающих, ведь жизнь человека превышает все.

Я сам был спортсменом. И мне хорошо понятны мысли и ожидания атлетов и тренеров, которых беспокоит вопрос проведения Олимпийских игр в Токио. В течение 4 недель Международный Олимпийский Комитет проанализирует все возможные варианты действий. Будет учтено все, что сейчас происходит в мире. Олимпийские игры обязательно состоятся в то время, когда ничто не будет угрожать здоровью всех участников, болельщиков, организаторов, всех людей!

А сейчас у нас у всех есть возможность для самосовершенствования. Нам необходимо верить и идти к своей цели. Уверен, что мы преодолеем все вызовы, пройдем испытание и победим! Держаться! Мы вместе – одна большая Олимпийская семья!", - приводит слова Бубки страница НОК Украины на Facebook.

Ранее UA-Футбол сообщал, что организаторы Олимпиады-2020 рассматривают перенос Игр.

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В статье: Сергей Бубка Олимпийские игры 2020 коронавирус
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