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Олимпиада 2020 перенесена

Олимпиада
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Вслед за Евро-2020

Олимпиада 2020 перенесена
UA-Футбол
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Летние Олимпийские Игры 2020, которые должны были состояться в Токио, будут перенесены, сообщает CNN.

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Токио достиг соглашения с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом о переносе соревнований на один год. По словам Абэ, лето 2021-го - наиболее поздний срок, на когда Игры могут быть перенесены.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса COVID-19. Ранее Олимпийские комитеты ряда стран обратились с призывом перенести Игры из-за невозможности спортсменов подготовиться и отсутствия гарантий для здоровья болельщиков, а Канада и Австралия объявили, что не отправят свои сборные в столицу Японии в этом году.

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В статье: Олимпиада-2020 коронавирус
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