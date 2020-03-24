Олимпиада 2020 перенесена

Летние Олимпийские Игры 2020, которые должны были состояться в Токио, будут перенесены, сообщает CNN.

Как заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Токио достиг соглашения с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом о переносе соревнований на один год. По словам Абэ, лето 2021-го - наиболее поздний срок, на когда Игры могут быть перенесены.

Причиной такого решения стала пандемия коронавируса COVID-19. Ранее Олимпийские комитеты ряда стран обратились с призывом перенести Игры из-за невозможности спортсменов подготовиться и отсутствия гарантий для здоровья болельщиков, а Канада и Австралия объявили, что не отправят свои сборные в столицу Японии в этом году.