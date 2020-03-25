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Украинцы Продан и Редкач договорились о бое

Олимпиада
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Максим Продан (18-0-1, 14 КО) и Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) подерутся в титульном поединке.

Украинцы Продан и Редкач договорились о бое
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Продан и Редкач дали принципиальное согласие на проведение боя за пояс Максима IBF в полусреднем весе по время прямого эфира в Instagram.

"Я решил, что самое время предложить ему бой. Взял пояс на плечо и говорю: "Предлагаю бой на нейтральной территории – например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу".

Редкач согласился, теперь дело лишь за Эдди Хирном и его готовностью ввязаться в эту историю. Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает", - сказал Продан.

Ранее UA-Футбол сообщал, что из-за пандемии коронавируса бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом получит новую дату.

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В статье: Максим Продан Иван Редкач
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Источник:
Tribuna.com
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