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Терлюга о переносе Олимпиады: Не спрашивайте меня о моих чувствах
Украинская каратистка разочарована ситуацией в мире.
Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры-2020 в Токио перенесены на лето 2021 года.
Анжелика Терлюга этим летом должна была дебютировать на Олимпиаде в статусе лидера весовой категории до 55 кг.
"Несколько дней назад я была самой счастливой девушкой в мире, потому что официально получила свою олимпийскую лицензию.
Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры перенесены на 2021 год. Я должна подождать еще год и верить в себя.
2020 год – тяжелый год для меня и для всех. Сейчас я не вижу выхода, но я стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться. Это мой единственный комментарий по этой ситуации.
Не спрашивайте девушку о ее чувствах и эмоциях о ее первой Олимпиаде, которая в итоге была перенесена!", - написала Терлюга в Insatgram.