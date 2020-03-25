Терлюга о переносе Олимпиады: Не спрашивайте меня о моих чувствах

Из-за пандемии коронавируса Олимпийские игры-2020 в Токио перенесены на лето 2021 года.

Анжелика Терлюга этим летом должна была дебютировать на Олимпиаде в статусе лидера весовой категории до 55 кг.

"Несколько дней назад я была самой счастливой девушкой в мире, потому что официально получила свою олимпийскую лицензию.

Сегодня я увидела темное облако. Олимпийские игры перенесены на 2021 год. Я должна подождать еще год и верить в себя.

2020 год – тяжелый год для меня и для всех. Сейчас я не вижу выхода, но я стараюсь оставаться сильной и никогда не сдаваться. Это мой единственный комментарий по этой ситуации.

Не спрашивайте девушку о ее чувствах и эмоциях о ее первой Олимпиаде, которая в итоге была перенесена!", - написала Терлюга в Insatgram.